Nun ist er fast bezugsfertig – der Jugendraum in Obersülzen, für den sich schon vor langem die beiden heute 17-Jährigen Chiara Geyer und Paul Becker eingesetzt haben. „Wir wollten einen Unterstand haben, wo wir abhängen können, ohne irgendwelche Anlieger zu stören“, erläuterte Chiara. Schließlich fand sich auf dem Gelände des örtlichen Sportvereins ein Platz dafür. An Ostern soll das Häuschen eingeweiht werden.

Zuvor ist aber noch einiges zu tun, wie der Vorsitzende Norbert Bölger am Samstag berichtete. Abgesehen davon, dass noch die Möbel fehlten, müsse der Sockel mit Bruchsteinen verkleidet werden und eine Fachfirma werde die Eingangstreppe machen. Zudem stünden Maler- und Fliesenarbeiten an, auch am Pultdach sei etwas zu tun.

Bis jetzt mindestens 300 Stunden

Seit dem ersten Spatenstich Anfang Juni 2021 seien mindestens 300 ehrenamtliche Stunden von 15 Personen erbracht worden, bilanzierte er. Gekostet habe die Blockhütte aus Stämmen des Blauglockenbaums deutlich mehr als die geplanten 17.000 Euro. Bölger schätzt eher 40.000 Euro. Der Betrag wurde aber vornehmlich über Spenden finanziert.

„Uns wurde auch eine Infrarotheizung geschenkt“, erzählte er und versprach, dass sie bis Ostern installiert sei. Die offizielle Einweihung finde am Donnerstag, 14. April, um 17 Uhr statt. Geplant seien ein Kuhschiss-Bingo auf dem in Quadrate eingeteilten Naturrasenplatz, Musik aus einer historischen Orgel und eine Ostereiersuche.