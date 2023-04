Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die seit Ende 2018 verwaisten Jugendräume in Carlsberg und Wattenheim werden am 31. August wieder öffnen. Geleitet werden sie von Uwe Andrae. Was er letztendlich dort anbietet, wird sich am Bedarf orientieren.

Um zu eruieren, welche Bedürfnisse die Kinder in den beiden Dörfern haben, wird Andrae nach den Sommerferien in die Grundschulen gehen und sich vorstellen. Im Blickfeld seien auch Fünft- und