Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads hat sich am 13. September bei einem Unfall auf der B271 verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr der Jugendliche die B271 von Grünstadt in Richtung Herxheim am Berg. An der Einmündung zur K1 bog ein 73-jähriger Autofahrer nach rechts auf die B271 ab und missachtete dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Der Jugendliche führte eine Gefahrenbremsung durch, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte seitlich gegen das Heck des Autos. Bei dem folgenden Sturz zog er sich Schürfwunden und einen Bruch des Handgelenks zu. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.