Zwei junge Mädchen haben am frühen Freitagabend am Bahnhof in Grünstadt eine 49-jährige Busfahrerin an den Haaren gezogen und nach ihr getreten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat die Attacke eine Vorgeschichte: Die beiden sind in Wattenheim in den Bus gestiegen. Beim Einsteigen der Jugendlichen habe die Busfahrerin bemerkt, dass ihnen zuvor ein fremdes Maxx-Ticket zugesteckt worden war. Bei der Kontrolle des Fahrscheins soll sich dieser Verdacht bestätigt haben. Daraufhin habe die Fahrerin das Ticket einbehalten und den Mädchen mitgeteilt, dass die tatsächliche Inhaberin sich ihren Fahrschein abholen könne. Laut Polizei sollen die beiden Jugendlichen in Grünstadt dann energisch die Herausgabe des Maxx-Tickets gefordert haben. Bei der dann folgenden, bereits geschilderten Attacke soll die Busfahrerin zudem als „Rassistin“ beschimpft worden sein. Daraufhin seien die unbekannten Mädchen geflüchtet. Die Busfahrerin habe sich zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen ins Krankenhaus begeben müssen.