Zwei Jugendliche, die am Dienstagnachmittag auf der Landstraße 455 von Kindenheim nach Biedesheim mit einem Leichtkraftrad unterwegs waren, hatten einen Unfall. Dabei wurde eine 14-Jährige verletzt. Sie saß als Sozia auf dem Bike, mit dem der 16-jährige Fahrer gegen 16.35 Uhr nach links auf die Kreisstraße 26 in Richtung Quirnheim abbiegen wollte. Ein 40 Jahre alter Pkw-Fahrer, der dem Leichtkraftrad folgte, hat das nach Mitteilung der Polizei nicht erkannt und wollte das Zweirad überholen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zum Zusammenstoß. Das Krad fiel zur Seite um, wobei sich die Sozia leichte Verletzungen zuzog. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro.