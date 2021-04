Die Polizei wurde am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, in den Brennofenpfad gerufen. Dort sollen nach Polizeiangaben drei Jugendliche randaliert und gegrölt haben. Die Jugendlichen sollen außerdem ein Privatgrundstück betreten haben. Einem 19-Jährigen wird vorgeworfen, eine Solarleuchte aus dem Vorgarten genommen zu haben, welche unbeschädigt in der Nähe gefunden wurde. Laut Polizei wurde nun Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet.