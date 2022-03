Aus einer ehemaligen Metzgerei samt Wohnhaus in der Hauptstraße soll eine Einrichtung der Jugendhilfe werden. Dem Ortsgemeinderat lag in der jüngsten Sitzung ein Bauantrag mit Nutzungsänderung vor.

Das Gebäude wird entkernt, saniert und nach Vorgaben des Landesjugendamts umgestaltet – unter anderem mit vielen Einzelzimmern, jeweils mit Bad, und einem großen Aufenthaltsraum. Zudem stehen ein Hof und ein Garten für den Aufenthalt im Freien auf dem Plan. Ab Januar 2023 sollen dort fünf Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren vollstationär untergebracht werden. Ein unkontrolliertes Auf-die-Straße-Laufen wird nach Angaben des Antragstellers durch entsprechende bauliche Vorkehrungen verhindert.

Nur als Zwischenstation gedacht

Laut Beschreibung des Bauherrn werden die Jungen und Mädchen in der Regel jeweils nur kurz – bis zu drei Monate – bleiben. In dieser Zeit werde geprüft, ob in der Herkunftsfamilie das Kindeswohl gefährdet ist. Betreut werden sie rund um die Uhr durch pädagogische Fachkräfte und Psychologen und mit Essen versorgt durch eine Haushälterin.

Danach wechseln sie zurück in den elterlichen Haushalt oder zur dauerhaften Unterbringung in eine andere Jugendhilfe-Institution. Das Vorhaben wurde bereits im Bauausschuss vorgestellt, der einstimmig empfahl, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Im Rat kam eine Nachfrage zur Anzahl der Parkplätze. Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) sagte, dass die nachgewiesenen drei Pkw-Stellflächen wohl ausreichen werden, da kein gewerblicher Verkehr zu erwarten sei. Letztlich entscheide das die Kreisverwaltung. Bei einer Enthaltung von Ursula Knauber (FWG) gab es grünes Licht.