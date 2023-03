Es hat alles ein bisschen länger gedauert: Seit mehr als zwei Jahren wird das Staufer Kinder- und Jugendheim saniert. Die RHEINPFALZ sagt, warum es zur Verzögerung kam – und wann hier endlich wieder Kinder einziehen können.

Es soll nicht mehr lange dauern: Ende März sollen die jungen Bewohner mit ihren pädagogischen Betreuern wieder ins Staufer Kinder- und Jugendheim einziehen können. Dann sind endlich die umfangreichen Neubau- und Sanierungsarbeiten beendet, die bereits seit September 2020 an dem Gebäude in der Talstraße andauern. Insgesamt habe sich die Fertigstellung um rund neun Monate verzögert, rechnete der mit der Bauleitung beauftragte Architekt Dirk Mitzkat (Fischbach) bei einem Ortstermin neulich vor. Geschuldet ist diese vorab nicht eingeplante Verzögerung manchen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterial während der Corona-Pandemie, ergänzte Michael Beck vom Vorstand der Evangelischen Heimstiftung Pfalz, die als Trägerin der Staufer Einrichtung verantwortlich zeichnet.

Ergänzend zur teilweise schleppenden Materiallieferung schlugen deutlich gestiegene Preise bei der Elektro- und Wasserinstallation zu Buche, so Beck weiter. Daraus resultieren dann auch die höheren Gesamtkosten, die sich in einer Größenordnung von 14 bis 15 Prozent gegenüber der veranschlagten Summe bewegen. In absoluten Zahlen bedeutet das, gegenüber den ursprünglichen 3,2 Millionen Euro stehen am Ende rund 3,7 Millionen auf der Schlussrechnung. Dafür ist das Gebäude mit Wärmepumpe, Lüftungstechnik, Photovoltaikanlage energetisch auf dem neuesten Stand der Technik, berichtete Architekt Mitzkat.

Völlig neue Optik

Dem Betrachter bietet sich nun ein völlig neues Gesamtbild mit dem ursprünglich als Wohnhaus konzipierten Bestandsbau und dem nach hinten Richtung Burg anschließenden neuen, ebenfalls drei Etagen umfassenden Erweiterungsgebäude. Die Raumaufteilung sieht in der ersten Etage die Räume für die Einrichtungsleiterin Tanja Martin und zwei weitere Angestellte, einen Besprechungsraum, sowie Zimmer für das pädagogische Personal und den psychologischen Dienst vor. In den beiden anderen Etagen sind die einzelnen Zimmer für jeweils eine Wohngruppe mit acht Kindern ab drei Jahren mit ihren Betreuern eingerichtet, wobei die Bewohner ihre Zimmer individuell gestalten können, so die Heimleiterin. Zwischen je zwei gegenüberliegenden Schlafräumen ist ein Badezimmer vorhanden.

Die großzügig gestalteten Tages- und Wohnbereiche sind hingegen im Neubau angesiedelt. In der Küche auf jeder Etage sollen wie in einer Familie die gemeinsamen Mahlzeiten vorbereitet werden, allerdings mit Unterstützung durch eine Hauswirtschaftskraft, fügte Einrichtungsleiterin Tanja Martin hinzu. Im Erdgeschoss des Altbaus wird der Freizeit- und Sozialbereich eingerichtet, in dem sich die Angehörigen der Kinder und Jugendlichen zu Besuchen treffen können oder Geburtstagsfeiern über die Bühne gehen können. Geplant ist außerdem die Einrichtung eine Inobhutnahmestelle mit drei Plätzen im Erdgeschoss des Neubaus, wobei das Konzept „noch nicht ganz fertig ist“, sagte Michael Beck. Dort sollen solche Kinder einen geschützten Raum finden, die akut aufgenommen werden müssen und vom Jugendamt oder der Polizei in die Einrichtung gebracht werden, erläuterte Beck.

Das Haus wird neu belegt

Das Haus werde nach Fertigstellung neu belegt, so Tanja Martin. Die vor der Sanierung ausgelagerten Gruppen bleiben an ihren jetzigen Standorten weiter wohnen. Der Bedarf an Heimplätzen sei „immens“, so die Leiterin. Allein im vergangenen Jahr mussten rund 250 Anfragen wegen eines Heimplatzes abgelehnt werden, nicht zuletzt auch wegen des in diesem Bereich herrschenden Fachkräftemangels. Das neue Konzept sieht vor, dass neben der Aufnahme im Heim auch ambulante Maßnahmen wie beispielsweise Familienbetreuung geleistet werden können. Und die bisher außerhalb an verschiedenen Standorten untergebrachten Abteilungen werden künftig zentral und effektiv in Stauf als pädagogisches Zentrum angesiedelt.

Zu den eingangs genannten Mehrkosten trugen unter anderem unvorhersehbare Probleme während der Bauarbeiten bei. So musste eine natürliche und vorher nicht bekannte Arsenader aufwendig als Sondermüll entsorgt werden. Die im Bestandsbau vorhandenen Fundamente mussten unterfangen und die Bodenplatte abgedichtet werden. Imposant und entsprechend Kosten intensiv war ebenso die rund neun Meter hohe Böschungsbefestigung um den Neubau, die laut Architekt allein mit 250.000 Euro zu Buche schlägt. Erfreulich sei allerdings die positive Einstellung der unmittelbaren Nachbarn gewesen, die während er Bauzeit „einiges aushalten mussten“, lobte Beck.