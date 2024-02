Die Tanzsportabteilung der TSG 1861 Grünstadt wird 15 Jahre alt. Als Auftakt dieses Jubiläums trägt des Tanzsportverbandes Rheinland-Pfalz am Wochenende eine Meisterschaft in Grünstadt aus.

Die Tanzsportabteilung der TSG 1861 Grünstadt feiert 15 Jahre Tanzsport in Grünstadt und im Leininger Land. Ende des Jahres 2009 wurde die Tanzsportabteilung (TSA) der TSG gegründet. Abteilungsleiterin und Trainerin Maria Schulle und Trainer Simon Völbel haben für das Jubiläumsjahr einige besondere Veranstaltungen nach Grünstadt geholt.

Im Turniertanzsport startet die Saison mit den Meisterschaften in den Lateinamerikanischen Tänzen für alle Altersklassen (Kinder, Junioren, Jugend und Erwachsene). Am Wochenende vom 3./4. Februar werden diese Meisterschaften wieder in der Kreissporthalle bei der TSG in Grünstadt ausgetragen. Die aktuellen Startmeldungen liegen bei über 100 Tanzpaaren (für beide Tage) aus ganz Rheinland-Pfalz. Die gesamte Abteilung ist in Bereitschaft und in jedem Winkel der TSG wird geplant, organisiert und vor allem viel getanzt. Die Trainer bereiten die verschiedenen Tänzer aus den Bereichen Hip Hop ab sechs und zehn Jahren sowie die Solisten Latein auf eine Eröffnungsshow vor, welche an beiden Tagen der Meisterschaft um 11 Uhr präsentiert wird. Besucher und Neugierige sind willkommen.

Noch zwei Höhepunkte

Im Junioren Bereich werden Paul Bodnar/Ivana Radic in der Junioren I + II C Klasse für die TSG an den Start gehen. Bei den Erwachsenen tanzen Jeroen Hanselmann/Friederike Klos sowie Achim und Kathrin Besler in der Hauptgruppe (HGR) II D. Das Ehepaar Besler startet neu in der Lateinsektion. In der HGR D Klasse tanzen Paul Semjank/Zuhal Ongun ihr erstes gemeinsames Turnier. Außerdem gehen Raphael Tiemann/Victoria Weisenstein in der HGR C, Timo Schmidt/Lena Heuer in der HGR II B und die Paarneukonstellation Oliver Müller/Lena Bauer in der HGR A an den Start.

Die Tänzer bereiten sich seit Wochen intensiv auf die Meisterschaften vor und fiebern dem Turnier freudig entgegen. Die Tanzsportabteilung der TSG 1861 Grünstadt freut sich auf Besucher und ist bestens vorbereitet auf ein Wochenende voller Tanzen, Emotionen und Zusammenhalt. Im Jubiläumsjahr steht bereits ein weiterer Termin fest: Die Landesmeisterschaften der Solisten sowie die Leininger-Land Trophy 2024 werden am 4. und 5. Mai ebenfalls in Grünstadt ausgetragen.