Die Schwab GmbH mit einem Standort in Grünstadt feiert ihr 50-jähriges Bestehen und lädt zur Hausmesse ein. Für das Unternehmen ist es ein Meilenstein in schwierigen Zeiten.

Von Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, jeweils von 10 bis 16 Uhr, veranstaltet die Schwab GmbH am Hauptstandort in Dettenheim eine große Hausmesse unter dem Motto „50 Jahre Service, Sicherheit und Sachverstand“ für Baumaschinen. Auf dem Jubiläumsprogramm des Vertreibers von Baumaschinen stehen Live-Vorführungen aktueller Maschinen und innovativer Technologien, Fachvorträge und Expertentalks zu aktuellen Branchenthemen.

Am Sonntag ist Tag der offenen Tür. Eine Ausstellung von Miet- und Verkaufsmaschinen bietet einen Überblick über das Baumaschinenangebot. Zudem wirbt das Unternehmen mit Jubiläumsangeboten beim Kauf oder der Miete von Baumaschinen.

Auch für Miteinander und Familie ist Platz: Die Grillstation lädt zur Stärkung und zu gemütlichem Beisammensein ein, während Kinder Baumaschinen ausprobieren und Bagger fahren dürfen, verrät Jochen Schwab, einer der beiden Geschäftsführer. Zweiter im Bunde ist sein Cousin Lars Holzhey.

Kundennähe wird großgeschrieben

Von den Anfängen als Ein-Mann-Betrieb im badischen Liedolsheim bis zur Firmengruppe mit vier Standorten reicht die Unternehmensgeschichte. Ein Standort befindet sich in der Grünstadter Industriestraße. „Es hat sich gezeigt, dass Kundennähe ein wichtiger Faktor ist. Über verschiedene Kontakte haben wir von der Insolvenz der Firma Steinbock erfahren und uns 2009 entschlossen, diese zu übernehmen“, berichtet Schwab.

Auf die erste Niederlassung in Grünstadt folgte 2013 eine weitere in Pforzheim und 2017 die Partnerschaft mit BMD-Baumaschinen Heidelberg. Im Jahr 2018 wurde aus allen Firmen der Verbund der Schwab-Gruppe. Zu der Zeit entstand auch das neue große Servicezentrum in Dettenheim. 2024 firmierte das Unternehmen neu als 3S-Baumaschinen GmbH. Die 3S stehen dabei für Service, Sicherheit und Sachverstand.

Viele Herausforderungen

„Heute stehen wir vor herausfordernden Zeiten“, so Schwab. Während im Bereich des Tiefbaus ein Plus von sieben Prozent zu verzeichnen sei, gebe es im Straßenbau ein leichtes Minus. Eingebrochen mit einem Minus von 30 Prozent sei der Häuslebau, sagt Schwab. „Der Trend geht zu Fertighäusern“, hat er beobachtet. Potenziellen Bauherren und -damen machen die Preissteigerungen ebenso zu schaffen wie den Unternehmen. Nach überstandener Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind es derzeit die Spritpreise und alles, was damit zusammenhängt, die den Geschäftsführer beschäftigen.

„Ein Lkw, der einen Kran transportiert, braucht zwischen 25 und 40 Liter Treibstoff auf 100 Kilometern. Da macht sich der Preis schon bemerkbar“, sagt Schwab. Noch etwas anderes ist ihm aufgefallen: „Die Zahlungsmoral hat nachgelassen“, so Schwab. Unzufrieden ist man bei 3S-Baumaschinen ebenfalls damit, dass die Bundesregierung mit Investitionsprogrammen nicht vorwärtskomme oder niemand mehr Überstunden machen wolle, weil steuerliche Anreize fehlten.

Mit rund 100 Mitarbeitenden und einem breiten Portfolio sei das Unternehmen aber gut aufgestellt und könne sich auf das Jubiläum freuen. „50 Jahre sind ja auch ein Grund zum Feiern“, findet Schwab.

Info

Jubiläum mit Hausmesse der Schwab GmbH, Krautstückerweg 19, Dettenheim. Die Öffnungszeiten von Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, sind jeweils von 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag ist Tag der offenen Tür. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an susanne.niegel@3sbm.de erleichtert die Planung und ermöglicht den Zugang zu Messerabatten. Zudem werden unter allen Anmeldungen fünf Fässer Bier verlost.