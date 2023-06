Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 22-jährige Brite Joe Cemlyn-Jones turnt für die TSG Grünstadt in der Zweiten Bundesliga. In den vergangenen Wochen war er jedoch nicht in der Pfalz, denn für den Mann aus Birmingham mit walisischen Wurzeln ging es mit der britischen Nationalmannschaft ins japanische Kitakyushu zur Weltmeisterschaft.

Eine Medaille gab’s am Ende zwar nicht, aber sind Sie dennoch zufrieden mit Ihrem Ergebnis bei der Weltmeisterschaft in Japan?

Ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben und