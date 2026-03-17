Schülerinnen und Schüler aus dem Donnersbergkreis haben bei einem „Job aktiv“-Besuch im Waldhotel Eisenberg Einblick in die Arbeitswelt der Gastronomie erhalten. Das hat die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises mitgeteilt. Praxisnahe Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten im Hotelgewerbe hätten für die jungen Leute auf dem Programm gestanden, so der Kreis. Die Ausbildungsberufe, die im Waldhotel angeboten werden, sind laut Kreis Hotelfachfrau, Fachfrau für Restaurant und Veranstaltungsgastronomie, Fachkraft für Gastronomie sowie Köchin und Fachkraft Küche. Einzelne Ausbildungsplätze stünden für das laufende Jahr noch zur Verfügung. Ein Praktikum vor der Ausbildung sei hilfreich.

Die 15 Schüler kamen von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rockenhausen, der IGS Eisenberg, der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis und der Georg-von-Neumayer-Schule (Realschule plus) in Kirchheimbolanden.

Die „Job aktiv“-Reihe wird organisiert vom Wirtschaftsforum Donnersberger Land und dem Landkreis. Im Rahmen der Reihe können sich Schüler Berufswelten anschauen, bevor sie für sich selbst eine Berufsentscheidung treffen müssen. Aktuelle „Job aktiv“-Managerin ist Eva John, die auch den Besuch im Waldhotel arrangierte.

Info

Die Anmeldung für die von der Job aktiv-Managerin Eva John vermittelten Besuche erfolgt über die jeweiligen Schulen. Falls Ausbildungsbetriebe im Donnersbergkreis baldige Schulabgängerinnen und Schulabgänger empfangen möchten, können sie sich per E-Mail an Eva John wenden: eva.john@mail.de.