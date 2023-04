Der zweite Sausenheimer Fahrradfrühling ist ein voller Erfolg gewesen. Sechs Stunden lang sind am Samstag in der Zehntscheune der protestantischen Kirchengemeinde Drahtesel fit für die Saison gemacht worden. Nach einem gemächlichen Start herrschte am Nachmittag ein ständiges Kommen und Gehen. Viele Räder wurden gespendet.

Thomas Zelinski, einer der sieben begabten Hobby-Handwerker vor Ort, entölt gerade eine Bremse und bringt einen Dynamo in Ordnung. Tom Schlenzig, der Eigentümer des Rades, der im vergangenen Jahr schon ein „Vandalismusopfer“ mit einem total verbeulten Rad hier vorbeigebracht hat, hilft mit. „Die Veranstaltung ist als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht“, erläutert die Initiatorin, Pfarrersfrau Eva-Maria Markutzik. Sie trete selbst gern in die Pedale, finde es aber mühsam, einen Drahtesel allein instandzusetzen. Deshalb habe sie ein bisschen herumtelefoniert und die Zehntscheune zum zweiten Mal für ein paar Stunden in eine Werkstatt verwandelt.

„Bisher jeden Fehler gefunden“

Währenddessen lässt Barbara Maurer ihr Trekking-Bike durchchecken. Alexander Gast versucht herauszufinden, weshalb das Licht nicht funktioniert. Mit demselben Problem plagt sich Thorsten Reichenecker an einer weiteren Station herum. „Bisher haben wir jeden Fehler gefunden“, versichert er. Beispielsweise habe er das laute Klappern bei einem E-Bike abstellen können, indem er die Pedale abgebaut, alles gefettet und wieder montiert habe. Ob man allerdings jeden identifizierten Defekt auch beheben könne, hänge unter anderem von der Verfügbarkeit der Ersatzteile ab. Reichenecker, der die Aktion super findet und wie alle anderen schraubenden Männer in der Scheune bereits bei der Premiere dabei war, blickt auf einen „hoffnungslosen Fall“: Bei einer Nabenschaltung habe er von fünf Gängen nur drei wieder zum Laufen bringen können.

Derweil hat Kord Schakinnis je vier Mäntel und Schläuche an zwei Rädern erneuert. Sie hätten rund 20 Jahre ungenutzt herumgestanden und seien nun zur Weitergabe vorbeigebracht worden. „Jetzt sind sie wieder topp“, stellt er fest. Eine Studentin, die nach Hamburg zieht, holt sich gegen eine Spende ein einfaches Rad, dass – so ihre Hoffnung – in der Metropole an der Elbe nicht gleich gestohlen wird. Klaus Kany berichtet, dass das von ihm soeben reparierte Modell an ukrainische Kriegsflüchtlinge geht. Insgesamt werden drei Räder Ukrainern zur Verfügung gestellt. Ebenfalls drei Drahtesel bekommt eine palästinensische Familie.

Fahrräder für Flüchtlinge

In der Summe sind laut Markutzik mindestens 20 Drahtesel gespendet worden, die an Bedürftige verschenkt oder an weniger Bedürftige günstig verkauft werden können. „Da sind mitunter recht hochwertige Räder dabei“, erzählt sie. Ihr Mann Christopher hebt hervor, wie glücklich er über die Möglichkeit ist, Geflüchteten, Asylsuchenden und Notleidenden zu einer gewissen Mobilität verhelfen zu können. Wie er berichtet, wurden schon bei der Erstauflage der Aktion im zurückliegenden Jahr etwa 15 Fahrräder gratis abgegeben. Und das, obwohl kaum jemand vorbeischaute: Termin war damals der 8. April, der Tag mit dem heftigen Wintereinbruch im Südwesten der Republik.

Bei der Veranstaltung am Samstag sind rund 20 Helfer im Einsatz, zehn davon sind Konfirmanden, die mit wachsender Begeisterung an der mobilen Kaffeebar Dienst schieben. Durch den Verkauf von Getränken und Kuchen sowie durch freiwillige Zuwendungen ist auch ein bisschen Geld für die Kirchengemeinde zusammengekommen. Der Kassensturz ergibt 614,50 Euro. Wie viel darüber hinaus für die Vor-Tour der Hoffnung zugunsten krebskranker Kinder eingenommen wurde, kann Christopher Markutzik nicht sagen: „Die Spendendose ist verplombt.“