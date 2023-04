Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1961 ist das erste Panini-Sammelheft erschienen, das vielen älteren Fußballfans noch in guter Erinnerung ist. Exakt 60 Jahre später kommt jetzt das Stickeralbum des JFV Leiningerland heraus, das den Käufern sicherlich später zu netten Erinnerungen verhilft. Am Samstag war Verkaufsstart am Rewe-Markt in Hettenleidelheim.

Das Schöne an dem 67 Seiten starken Din-A4-Heft des Jugendfördervereins (JFV) Leiningerland ist, dass auf den Stickern nicht berühmte Fußballer aus aller Welt abgebildet