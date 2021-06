Die Freude ist groß: Stadtwerke-Geschäftsführer Albert Monath und Cabalela-Chef Klaus Wasmuth haben am Dienstagnachmittag angekündigt, dass das Cabriobad Leiningerland am Mittwoch, 2. Juni, 8 Uhr, die Tore wieder öffnen wird. Das Grünstadter Bad war coronabedingt seit November 2020 geschlossen. Bis Dienstagmittag war unklar, zu welchen Bedingungen die Freibäder in Rheinland-Pfalz – als solches öffnet das Cabriobad jetzt – wieder Gäste empfangen dürfen. Nun steht fest: Besucher müssen die 3-G-Kriterien nicht erfüllen, um schwimmen gehen zu dürfen. Man muss also weder getestet, noch geimpft, noch genesen sein, um Einlass zu bekommen. Die Sauna bleibt aber weiterhin geschlossen – sie zu öffnen, ist noch nicht erlaubt. Ein ausführlicher Bericht folgt.