Dass es jetzt doch so schnell gegangen ist, hat sogar die Polizei überrascht: Auf den Durchgangsstraßen in Grünstadt gilt nun fast überall Tempo 30. Das es so kommen würde, war schon längst beschlossen. Aber der Landesbetrieb Mobilität hatte zunächst signalisiert: Es könnte Anfang September werden, bis die immerhin fast 40 Schilder aufgestellt sind. Am Montagmorgen fehlten nur noch jene in Asselheim, alle anderen waren bereits Ende vergangener Woche angebracht worden. Wie die Reaktionen darauf ausfallen, was an Abzocke-Vorwürfen dran ist und was Studien über den erhoften Lärmschutz-Effekt sagen: Zum ausführlichen Artikel geht es hier.