Beschlossen waren die Tempo-30-Limits für Grünstadts wichtigste Durchgangsstraßen schon längst, nun müssen sie auch befolgt werden: Seit Ende vergangener Woche stehen die meisten der Schilder. Wie die Reaktionen darauf ausfallen, was an Abzocke-Vorwürfen dran ist und was Studien über den Lärmschutz-Effekt sagen.

Wer hat die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen beschlossen?

Wichtigster Akteur dabei war die Stadtverwaltung. Als zuständige Straßenverkehrsbehörde hat sie