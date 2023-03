Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag haben Helfer auf dem Grüngut-Sammelplatz in Ebertsheim wieder Hand angelegt. Erst galt es für die Gemeinde, einen Genehmigungs-Marathon zu bewältigen, jetzt hat sie einen Bau-Sprint hingelegt. In kurzer Zeit wurde die neue Sammelstelle für Grüngut realisiert.

Selbst ist der Mann – beziehungsweise: der Bürgermeister –, wenn es darum geht, einen Grüngut-Sammelplatz für die Ebertsheimer und Rodenbacher Bürger zu verwirklichen.