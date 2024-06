Erst ließ nur ein Aushang im Schaufenster im Grünstadter Café-Bistro Jacko’s etwas vermuten, jetzt ist es traurige Gewissheit: Die Inhaber Assia und Dries Bencherif trennen sich nach 16 Jahren von ihrem Gastronomie-Betrieb. Dabei sah ihr Plan zur Eröffnung ihres zweiten Standbeins – der Weinlounge Eckbar – zunächst noch ganz anders aus. So hatten sie in einem RHEINPFALZ-Artikel zur Eröffnung der Eckbar noch versichert, im beliebten Café-Bistro Jacko’s solle es nach den Betriebsferien wie gewohnt weitergehen. „Viele haben mich angesprochen und wollten wissen, was los ist“, sagt Bencherif. Einige Menschen seien ihr aber auch mit den Worten begegnet: „Na, da habt ihr euch doch wohl etwas übernommen, oder?!“ Assia Bencherif weiß, dass es für viele Menschen der naheliegendste Gedanke im Bezug auf Geschäftseröffnungen in der Grünstadter Innenstadt ist. „Sie wussten ja nicht, dass unsere Gründe viel tiefer gehen“, sagt Bencherif. Mehr zum Hintergrund lesen Sie hier.