Mit einer der kommenden RHEINPFALZ-Sommertouren machen wir auch mal wieder in Eisenberg Station. Und letztere steht ganz im Zeichen der Abwasseraufbereitung. Wir ermöglichen unseren Lesern nämlich in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Eisenberg einen Einblick in das Wirken der Eisenberger Kläranlage. Angesetzt ist die Tour für Donnerstag, 15. August, 11 Uhr. Treffpunkt ist direkt an der Anlage, die nur einen Steinwurf vom Autokreisel entfernt liegt.

In der Eisenberger Kläranlage wird seit 1965 Abwasser gereinigt, mittlerweile das von rund 13.500 Menschen. Zwischen 2019 und 2021 wurde die Anlage, in die täglich rund 2500 Kubikmeter Abwasser einlaufen, mit großem Aufwand saniert: Kurz vor der Corona-Pandemie wurden dafür rund 2,2 Millionen Euro investiert. Unter anderem wurde auch der Faulturm erneuert. In dem Turm wird Klärschlamm gesammelt, wobei Methan entsteht, das aufgefangen und energetisch verarbeitet wird. Jetzt ist die Anlage ordentlich herausgeputzt und bereit, Besuchern vorgeführt zu werden.

Maximal 25 Teilnehmer werden für die rund zweistündige Tour zugelassen. Wer mitmachen will, schickt uns bitte bis Dienstag, 13. August, 12 Uhr, eine E-Mail an sommertour-gru@rheinpfalz.de. Bitte „Kläranlage“ in den Betreff schreiben und in der Mail den vollständigen Namen und Kontaktdaten angeben. Die Teilnehmer werden dann rechtzeitig von uns benachrichtigt.