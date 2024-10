Die Christusfigur wird im Laufe dieses Herbstes nicht mehr an ihr Wegekreuz in der Straße am Kreuz in Neuleiningen zurückkehren. Das sind die Gründe für die Verzögerung.

Die aus dem Jahr 1737 stammende Jesusstatue, die im November 2022 ihren Kopf verloren hat und schließlich ganz auseinandergebrochen ist, liegt noch