Im Kampf um den Klassenverbleib braucht Bundesliga-Aufsteiger KSV Grünstadt jeden Punkt. Am Samstag empfängt der Tabellenletzte den KSV Durlach .

Im fünften Bundesliga-Duell trifft der KSV Grünstadt am Samstag erneut auf einen äußerst starken Konkurrenten. In seiner Halle an der Alten Lateinschule empfängt der Aufsteiger