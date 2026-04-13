Eine Gruppe von Gästeführern bietet ab sofort jeden letzten Samstag im Monat eine offene Stadtführung an. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bei dem rund 90-minütigen Rundgang erfahren die Teilnehmenden unter anderem, woher der Name Grünstadt kommt, weshalb sich die Stadt zu einem Mittelzentrum entwickelt hat und welche – heute noch sichtbaren – Spuren die Grafen in Grünstadt hinterlassen haben. „Historische Bauwerke, schöne Kirchen, aber auch Wissenswertes zu bekannten Künstlern, Persönlichkeiten und Gönnern im Wandel der Zeit gilt es zu entdecken und aufzuspüren“, heißt es in der Ankündigung. Eine der Gästeführerinnen ist die Grünstadterin Richarda Eich. Seit fast 50 Jahren sammelt sie Ansichtskarten und Fotos von Grünstadt. Im Team mit den ausgebildeten Kultur- und Weinbotschafterinnen Andrea Honacker, Steffen Pfarr und Kerstin Pontasch sei nach eigenen Angaben ein kurzweiliger Rundgang durch Grünstadt konzipiert worden.

Die Stadtführungen starten am Samstag, 25. April und werden bis 31. Oktober durchgeführt, informiert die Stadtverwaltung. Zum Tag des offenen Denkmals am 13. September ist eine zusätzliche Führung durch verschiedene Kirchen Grünstadts geplant. Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr an der Martinskirche, Kirchheimer Straße 2. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Erwachsene kostet die Stadtführung 10 Euro, Kinder sind frei.

Auch barrierefreie Führungen sind möglich – hier bitten die Gästeführer jedoch um vorherige Anmeldung, da dann die Route etwas modifiziert wird. Auch individuelle Führungen für Gruppen werden nach Absprache angeboten.

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Tourist-Information, Altes Rathaus, Hauptstraße 84, Telefon 06359 9297234, info@gruenstadt.de.