Klein, aber fein sollen die „Kultur-Freitage“ in Bockenheim werden: In der alten Klosterschaffnerei wird an den Wochenenden der Weinstand betrieben, freitags gibt’s Musik dazu. Den Saison-Auftakt machte jetzt der Mannheimer Musiker Zio Wintz. Auf der unspektakulären Bühne, bestehend aus zwei Paletten, spielte der Gitarrist Titel von Bob Marley, Sting, Ray Charles oder auch Stevie Wonder. Natürlich präsentierte er auch eigene Titel, die er in den vergangenen Monaten produzierte. „Ich habe die Corona-Zeit genutzt, um kreativ zu sein“, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wintz kennt das Feeling, auf der Bühne von einer Band begleitet zu werden. In Bockenheim gab es nur einen Soloauftritt. Den Zuschauern gefiel die Atmosphäre. Die Idee zum „Kultur-Freitag“ hatte im vergangenen Jahr der Kultur- und Verkehrsverein, um den Musikern in der Corona-Zeit eine Bühne bieten zu können. Jetzt geht’s bis Ende September so weiter – jeweils freitags ab 18 Uhr.