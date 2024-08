Wie vielfältig das musikalische Angebot der „Sternstunden“-Reihe des Kulturvereins Grünstadt auch jenseits der gewohnten Klassik-Pfade ist, hat zuletzt Ende Juni das Konzert mit der Mannheimer Singer-Songwriterin Julia „Jules“ Nagele, auch bekannt als Listentojules, in der Sommerhalle bewiesen. Die gleiche Offenheit versinnbildlicht auch der erste Programmpunkt nach der Sommerpause, der am kommenden Samstag, 31. August, ab 20 Uhr im Weingut Grün in Sausenheim zu erleben ist: Zu Gast ist der renommierte Mannheimer Jazz-Trompeter Thomas Siffling mit seinem „Groove Quartet“, das in der ungewöhnlichen Besetzung mit Hammond Orgel, Schlagzeug und zwei Bläsern antritt.

Siffling, 1972 in Karlsruhe geboren, gehört zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Nu-Jazz-Lounge-Szene und hat sich durch unzählige gefeierte Auftritte in den angesehensten Jazz-Clubs und auf Jazz-Festivals im In- und Ausland einen Namen gemacht. 2022 erfüllte er sich zudem einen langgehegten Traum und tat erstmals auch als Sänger auf. Erst im Mai veröffentlichte er mit „Gentlemen“s Choice“ sein 14. Album unter eigenem Namen, das beschrieben wird als „relaxter Smooth Jazz in bester West-Coast-Tradition“. Aber der Badener ist nicht nur als Musiker erfolgreich, sondern auch als Unternehmer: In Mannheim betreibt er seit 2018 den „Ella & Louis Live Jazz Club“ im Rosengarten, der es in den Kritiker-Rankings jedes Jahr auf einen der vordersten Plätze unter den deutschen Jazzclubs schafft und deshalb konsequenterweise in diesem Jahr einen Ableger in Frankfurt erhielt. Auch das 2023 erstmals ausgerichtete „Mannheim Jazz Festival“ geht auf Siffling Konto.

Das Konzert in Grünstadt verspricht nun Arrangements von Klassikern wie „Summertime“ von George Gershwin sowie Eigen-Kompositionen Sifflings „mit satten Grooves, schönen Melodien und großartigen Solos“. An Sifflings Seite spielen dabei der Freiburger Hammond-Organist Thomas Bauser, der Mannheimer Drummer Julian Losigkeit und der Ludwigshafener Saxophonist Olaf Schönborn. Einlass ab 18 Uhr. Es werden Speisen der Metzgerei Speeter und Weine und andere Getränke vom Weingut Grün angeboten. Restkarten (20 Euro) gibt’s noch im lokalen Vorverkauf in Grünstadt bei der Buchhandlung Frank, Haaß Bilder und Einrahmungen, Optik Neumann und der Touristinfo.