Mal eben kurz die Wände frisch streichen – das geht bei einem Gotteshaus nicht. Vielmehr wird daraus eine aufwendige Aktion. In diesen Tagen wird die protestantische Jakobskirche in Höningen verschönert. Für die Renovierung sind jahrelang Spenden gesammelt worden.

Groß ist die aus dem 12. oder frühen 13. Jahrhundert stammende Jakobskirche in Höningen, eines der ältesten romanischen Bauwerke der Pfalz, zwar nicht. Aber sie ist vollgepackt mit historischen Schätzen. Da können die Maler nicht einfach anrücken und loslegen. „Die Vorarbeit hat schon einiges an Zeit in Anspruch genommen“, sagt der ehrenamtliche kirchliche Hausmeister, Otto Gottinger. Unter anderem mussten die wertvollen Fresken im Chorraum abgehängt, gerahmte Gemälde von der Wand genommen und die rund 500 Jahre alte hölzerne Predella, der kunstvolle Sockel des Altars, in Sicherheit gebracht werden. „Zuerst wollten wir die Sachen nach draußen bringen, aber dann hätten sie Schaden genommen, weil sie an das Raumklima in der Kirche seit Jahrhunderten gewöhnt sind“, begründet Pfarrer Christoph de Araujo, weshalb die vorübergehend von ihren angestammten Plätzen entfernten Objekte in Holzkisten verstaut im Sakralbau verblieben sind.

Um auch direkt unter der Holzdecke abkleben beziehungsweise anstreichen zu können, hat die beauftragte Fachfirma Hener und Neser aus Gerbach Gerüste im Inneren des Kirchleins aufgebaut. Das hat einen ganzen Tag gedauert. Dann konnte aber immer noch nicht einfach der Pinsel geschwungen werden. „Wir haben die Wände erst einmal mit einem Radierschwämmchen gereinigt“, erläutert Mitarbeiter Andreas Koppenhöfer, der mit Marcel Herrmann gerade auf der Empore beschäftigt ist. Schließlich ist die letzte Renovierung 1988/89 gewesen und damit lange her. Unter anderem hat sich durch das Abbrennen von Kerzen Ruß an den Wänden abgesetzt. Um die Saug- und Tragfähigkeit des Putzes zu verbessern, wurde eine Grundierung aufgetragen. „Und abschließend wird zweimal gestrichen“, so Koppenhöfer.

Baustellenbesprechung, von links: Kim S. Hener, Juniorchef des Maler- und Stuckateurbetriebs Hener und Neser, Hausmeister Otto Gottinger und Pfarrer Christoph de Araujo. Foto: Benndorf Hier schwingt Andreas Koppenhöfer den Pinsel. Foto: Benndorf Marcel Herrmann streicht die Wand. Foto: Benndorf Foto 1 von 3

Der Maler- und Stuckateurbetrieb saniert laut Christoph de Araujo auch an einigen Stellen den Sandstein. Die vielen Arbeitsschritte wollen bezahlt werden. „Seit etlichen Jahren haben wir Spenden gesammelt“, erzählt der Pastor. Unter anderem wurden Konzerte veranstaltet, etwa unter dem Motto „Streicher fürs Streichen“. Die Countrysängerin Jolina Carl ist zweimal aufgetreten. Aber auch beim Denkmaltag und an Weihnachtsmarktständen wurde Geld für die Verschönerung der Kirche akquiriert. „Wir haben die Gesamtkosten von rund 13.000 Euro zusammenbekommen und das bei nur circa 110 Gemeindegliedern“, berichtet de Araujo stolz. Auf die geplanten Baustellengottesdienste, bei denen die Verwendung der Spenden anschaulich (eine Wand schon fertig, die andere noch nicht) zu sehen gewesen wäre, musste wegen Corona verzichtet werden.

Dafür können aber früher als gedacht wieder Gottesdienste stattfinden, denn die Firma Hener und Neser ist viel schneller als geplant. Statt vier benötigt sie nur knapp zwei Wochen. „Durch das schlechte Wetter haben wir mehr Personal frei und weil die Kirche so klein ist, dauert die Trocknung der Farbschichten nicht so lange“, erläutert Kim Hener, der das 134 Jahre alte Familienunternehmen in fünfter Generation leitet. Bereits am Montag will er das Projekt, das vom Grünstadter Architekt Matthias Dichtl für die Landeskirche dokumentiert wird, abschließen. Neben Privat- und Gewerbe-Immobilien renoviert und saniert der Meisterbetrieb mit 13 Mitarbeitern pro Jahr auch rund ein halbes Dutzend Kirchen. „Aufgrund unserer langen Firmengeschichte können wir auf Unterlagen unserer Vorfahren zurückgreifen, um etwa Farbmischungen exakt herstellen zu können“, so Hener, der dringend Auszubildende sucht.