Ab Montag, 21. November, lesen Mitarbeiter der Firma U-Serv/Eltel sowie der Stadtwerke Grünstadt die Zählerstände von Strom, Erdgas und Wasser für die Jahresabrechnungen ab. Die Stadtwerke bittet darauf zu achten, dass die Zähler für die Ableser frei zugänglich und nicht versperrt sind. Auch sollten diese sich den Mitarbeiterausweis zeigen lassen, da sich immer wieder Vertreter als Mitarbeiter der Stadtwerke Grünstadt ausgeben, um „vermeintliche Billigstromverträge“ zu verkaufen. Zusätzlich informieren die Stadtwerke, dass der gemeldete Verbrauch vor dem Stichtag 31. Dezember nach der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnung auf Basis der vorgegeben Lastenprofile gerechnet wird. Wer selbst seinen Zählerstand ablesen möchte, kann die Daten bis Freitag, 3. Januar 2023, im SWEN Service-Center, per Post, per Telefon 06359 954 252, per Fax 06359 954105 oder über die Webseite www.swen-gruenstadt.de mitteilen.