Am Montag haben drei Jagdhunde in Obersülzen zwei Chihuahuas zu Tode gebissen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 10.15 Uhr habe ein zur Jagd Berechtigter seine drei Jagdhunde am Sülzer Weg aus seinem Wagen gelassen. Die zwei Chihuahuas seien plötzlich hinter einer Hecke hervorgekommen und wurden daraufhin von den Jagdhunden angegriffen. Der Jäger habe keine Möglichkeit mehr gehabt, auf sie einzuwirken. Der Besitzer der Chihuahuas attackierte den Jäger und verletzte diesen mit Schlägen gegen Kopf und Körper. Hinweise auf den Besitzer der Chihuahuas nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 entgegen.