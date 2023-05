Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ortsgemeinde Bockenheim wird in Zukunft zwei Kindertagesstätten haben. Das hat der Rat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Doch bis es eine neue Einrichtung gibt, werden Jahre vergehen. Und das Platz-Problem wird schon in den nächsten Monaten immer drängender.

So viel Zuspruch hat die Zusammenkunft eines Ortsgemeinderates nur selten. Am Mittwochabend reichten die Stühle im Zuschauerbereich des Sitzungssaals im Bockenheimer Rathaus nicht aus. Rund 20 junge