Die Farben Rot, Weiß und Grün werden am kommenden Samstag, 4. Mai, 10 bis 16 Uhr, wieder dominieren in der Grünstadter Fußgängerzone. Das Wirtschaftsforum lädt ein, für ein paar Stunden das mediterrane Lebensgefühl in fröhlicher Geselligkeit zu genießen. Ein Angebot, das gern angenommen wird: Das Fest „Bella Italia“ stößt regelmäßig auf große Resonanz. An jeder Ecke gibt es Speisen und Getränke aus dem Stiefelstaat, natürlich auch von Vito Cunsolo, dem Initiator dieses Aktionstages, der einer der beliebtesten der Werbegemeinschaft ist. Einige Geschäftsleute haben Verkostungen verschiedener Produkte vorbereitet, Musik und Tanz sowie die Präsentation italienischer Fahrzeuge sollen für eine angenehme locker-leichte Atmosphäre sorgen.