Carlsberg: Die Ortsgemeinden sind verpflichtet, bis 2023 Wiederkehrende Ausbaubeiträge einzuführen. So verlangt es ein neues Landesgesetz. Gerechter als Einmalbeiträge findet das so mancher Bürger allerdings nicht.

Für 410.000 Euro soll in Hertlingshausen im kommenden Jahr die marode Dorfstraße saniert werden. 30 Prozent der Kosten trägt die Ortsgemeinde. Die übrigen 287.000 Euro wären nach den bislang gültigen Einmalbeiträgen auf die Anlieger des Verkehrsweges umzulegen. Dabei habe jeder Zahlungen in fünfstelliger Höhe zu leisten. Bürgermeister Werner Majunke (CDU) stellte im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch klar, dass es den Betroffenen kaum zu vermitteln wäre, wenn sie mit großen Summen zur Kasse gebeten würden, obwohl die Gemeinde gezwungen ist, ihre Ausbausatzung zu ändern. „Wiederkehrende Beiträge sind einfacher umsetzbar“, meinte der Ortschef.

Nach dem neuen Kommunalabgabengesetz werden nicht mehr ausschließlich die Anwohner der zu sanierenden Straße, sondern alle Carlsberger zur Beteiligung an den Kosten herangezogen. Das könne auf zwei Weisen geschehen, erläuterte Rainer Eberle von der Verbandsgemeinde Leiningerland. Nach dem A-Modell erfolge eine jährliche Spitzabrechnung, nach dem B-Modell werde ein zwei- bis fünfjähriger Straßensanierungsplan abgearbeitet. Ob dabei den Einwohnern zu viel oder zu wenig abgenommen worden ist, werde erst am Ende der Periode ermittelt. Überschüsse oder Defizite werden dann ins nächste Ausbauprogramm übertragen.

Zahlungen im Voraus?

Auf die Frage von Susanne Bordasch (CDU), ob die Beiträge stets im Voraus entrichtet werden müssten, sagte Eberle: „Nein, wir sind bestrebt, dass die Einnahmen synchron zu den Ausgaben fließen.“ Generell hält Eberle das A-Modell für transparenter. Beim B-Modell entstünden unter anderem Probleme bei Eigentümerwechseln, denn zahlen müsse stets derjenige, dem eine Immobilie gehört, wenn der Beitragsbescheid kommt. Auch könnten bei der Variante nur schwer die im Lauf des Planungszeitraums steigenden Baukosten prognostiziert werden. Darüber hinaus lasse sich nicht der Aufwand eines Projektes auf die Bürger umlegen, der schon entstanden ist. „Das betrifft hier die Planungskosten für die Dorfstraße“, so der Fachmann.

„Und beim A-Modell?“, hakte Ingo Bellin (CDU) nach. Das lässt sich laut Eberle rückwirkend zum 1. Januar 2020 einführen. Die Belastung des Einzelnen belaufe sich bei zugrundegelegten 1,3 Millionen Quadratmetern Grundstücksfläche an gewidmeten Straßen in Carlsberg auf 22 Cent pro Quadratmeter und Jahr, rechnete er exemplarisch für die Dorfstraße vor. Pro Vollgeschoss gebe es einen Zuschlag von zehn Prozent, „denn die Familie in einem Bungalow hat zusammen deutlich weniger Autos als die Bewohner eines Hochhauses“.

Klagewelle erwartet

Speziell in Carlsberg erwartet Eberle „einen Berg von Widersprüchen und Klagen wegen der Abgrenzung verschiedener Gebiete“. In dem Doppeldorf mit rund 3500 Einwohnern gibt es viel Fläche im Außenbereich, für die grundsätzlich keine Beitragspflicht entsteht. Auch liegt jede Menge Grundbesitz im Innenbereich ohne gültigen Bebauungsplan, wo allein dafür zu zahlen ist, dass man die Möglichkeit hat, ein Haus entsprechend der Gebäude in der Umgebung zu errichten. „Ist das gerecht?“, fragte Peter Schakewitsch (SPD).

„Wie sieht das mit Anliegern einer Privatstraße aus?“, wollte Majunke wissen. Eberle erklärte: „Wenn diese mindestens 100 Meter lang ist, können die Anrainer nicht veranlagt werden.“ Vorübergehend nichts bezahlen müssen diejenigen, die vor Kurzem Einmalbeiträge für den Ausbau ihrer Straße entrichtet haben. „Von der Beitragspflicht verschont werden hier im Ort lediglich die Anlieger der Waldstraße“, so Eberle. Andererseits werden mit den Wiederkehrenden Beiträgen auch Anwohner klassifizierter Straßen (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen), die bislang nur für Gehwege und Beleuchtung, nicht aber für die Instandsetzung der Fahrbahnen zahlen mussten. Interessant: Auch von der Ortsgemeinde werden Beiträge erhoben, etwa für ihre Kitas, das Bürgerhaus, die Friedhöfe.

Nur ein Abrechnungsgebiet?

Die 1,3 Millionen Quadratmeter, die ohne Einschränkungen in die Beitragserhebung einfließen, sind nach Empfehlung der Verwaltung in einem Abrechnungsgebiet zusammenzufassen. Schakewitsch kritisierte mit Blick auf die sehr ausgedehnte Streusiedlung: „Dann zahlt ja jemand für eine Straße, die drei Kilometer von seinem Haus entfernt ist.“ Von der Bevölkerungszahl her gebe es keinen Grund, mehrere Ermittlungsgebiete zu bilden, so Eberle. Majunke warf ein, dass bei zwei Abrechnungsbereichen schnell rund 50 Cent pro Quadratmeter anfielen und die Grenzziehung eine Herausforderung darstelle.

Bordasch befürchtet, dass die Wiederkehrenden Beiträge Ausbauten tendenziell teurer machen. Patrick Schmitt (CDU) warf ein, dass der Eigenanteil der Ortsgemeinde dieses verhindere. Seine Parteikollegin meinte, alle Einwohner müssten bei jeder Straße ein Einspruchsrecht haben, sodass sie sich beispielsweise gegen Luxusausbauten wehren könnten. Majunke wies darauf hin, dass es auch bisher nie geheime Planungen gegeben habe. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat, die Wiederkehrenden Beiträge nach dem A-Modell zu beschließen.

Kommentar

Mehr Solidarität!

Es ist löblich, dass landesweit Wiederkehrende Beiträge eingeführt werden und die teilweise existenzbedrohenden Einmalzahlungen damit ab 2023 Geschichte sind. Dahinter steckt der Gedanke, dass sämtliche Bürger einer Gemeinde jede Straße in ihrem Wohnort irgendwann befahren und somit alle von einem ordentlich ausgebauten Verkehrswegenetz profitieren. Doch mit der Solidarität ist das so eine Sache. Fragt man ganz allgemein, werden vermutlich nahezu alle einen gewissen Zusammenhalt der Menschen befürworten. Sie werden versichern, dass man „selbstverständlich bereit“ sei, ein bisschen vom Päckchen des anderen mitzutragen. Geht es aber konkret ans eigene Portemonnaie, wird die Welt schon differenzierter gesehen. Es wird gefragt: „Warum soll ich für die Sanierung einer Straße mitbezahlen, die am anderen Ende des Dorfes liegt?“ Und es wird eingeworfen, jeder Bürger müsse sich dagegen wehren können, dass eine Straße um die Ecke mit teurem Pflaster belegt wird. Abgesehen davon, dass die Bürger auch in der Vergangenheit immer die Möglichkeit gehabt haben, gegen jede Planung Einspruch zu erheben, klingt der Einwand ein wenig nach Missgunst. Selbstverständlich müssen Vorhaben für die Bürger des gesamten Ortes transparent sein. Aber man sollte vielleicht weniger neidvoll auf die Projekte vor anderen Haustüren schauen – nach dem Motto „Das Steak auf Nachbars Teller ist stets größer als das meine“ . Denn es könnte auch mal der Ausbau vor dem eigenen Anwesen auf der Agenda stehen.