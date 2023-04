Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zucker, Süßstoff, Honig oder Xylit – süß muss es sein. Aber was ist gesund und was nicht? Wer entscheidet eigentlich, welcher Stoff in unseren Lebensmitteln verarbeitet wird? Isabelle Begger aus Quirnheim ist Vorstandsvorsitzende des Süßstoff-Verbandes in Köln und hat mit der RHEINPFALZ über ihre Arbeit gesprochen.

Mit einem dualen Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Mannheim, heute Duale Hochschule Baden Württemberg (DHBW), begann die berufliche Laufbahn der