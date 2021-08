Von Benjamin Fiege

Im Donnersbergkreis wurden am Donnerstag 13 neue SARS-CoV-2-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 59,7 im hellroten Bereich. Das hat Folgen, so die Kreisverwaltung: Es gelten ab dem 21. August neue Schutzmaßnahmen. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Zuschauern sind nicht zulässig. Im Freien gilt: maximal 500 Zuschauer. In allen Schulen gilt die Maskenpflicht während des Unterrichts. Ausgenommen hiervon sind in den Förderschulen ohne weiteren Nachweis Schüler, die aufgrund ihrer Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können. Derzeit sind 64 aktive Infektionsfälle bekannt. In der VG Eisenberg sind es 19 aktive Infektionen, in der VG Göllheim vier.