Demnächst könnte ein lang ersehnter Wunsch der Ortsspitze in Erfüllung gehen: Ein Investor ist daran interessiert, in Carlsberg ein Pflegeheim zu bauen. Auf einem Grundstück an der Lindenstraße soll für rund zwölf Millionen Euro ein Gebäude in einer parkähnlichen Anlage entstehen.

Nun soll auch in der größten Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Leiningerland ein Seniorenheim gebaut werden. Ein Unternehmen aus dem Westen des Landes will in Carlsberg