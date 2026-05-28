Der Investor zieht sich in Stauf zurück: Das Projekt an der Waldstraße scheitert an Auflagen und Kosten. Jetzt steht das Eckgrundstück wieder still.

Dass bei den Sitzungen des Ortsbeirats die Besucherstühle im Staufer Dorfgemeinschaftshaus regelmäßig gut besetzt sind, zeigt das Interesse der Einwohner an ihren örtlichen Angelegenheiten. Dass mitunter aus den Reihen der Besucher auch Kritik geübt und auf mehr oder minder scheinbare Missstände aufmerksam gemacht wird, gehört im Burgdorf traditionell zum Ablauf der Sitzung. Diese Möglichkeit bietet der rege genutzte Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“.

In der jüngsten Sitzung informierte indes Ortsvorsteher Michael Mang-Barth ( FWG) – auf Nachfrage eines Bürgers nach dem aktuellen Stand des geplanten Bauprojekts an der Waldstraße – über den Rückzieher des Investors. Entscheidend dafür seien die zu kostenintensiven Vorgaben von behördlicher Seite gewesen, ergänzte der Ortschef.

Zu viele Baustellen

Um was ging es bei diesem Bauprojekt, zu dem der Ortsbeirat Ende des vorigen Jahres seine Zustimmung erteilte? Ein Investor wollte auf dem noch unbebauten Grundstück Ecke Eberstein-/Waldstraße ein Einfamilienhaus und vier Doppelhäuser errichten. Allerdings wurde ihm zur Auflage gemacht, die schmale Waldstraße für den zu erwartenden Fahrzeugverkehr zu verbreitern. Dazu sollte der Bauherr eine entsprechende Fläche kostenfrei abtreten und außerdem die Kosten für die Straßenverbreiterung übernehmen. Einwände gegen das Bauvorhaben kamen von Energieversorger Keep und den Verbandsgemeindewerken, weil das vorgesehene Grundstück als „nicht komplett erschlossen“ eingeordnet wurde. So wäre bei der Wasserversorgung beispielsweise eine zusätzliche Druckerhöhungsstation für einen ausreichenden Wasserdruck notwendig gewesen. Auch hätte eventuell zur Sicherung der Stromversorgung auf Kosten des Investors eine Trafostation gebaut werden müssen. Diese unvorhergesehenen finanziellen Mehraufwendungen hätten letztlich zum Scheitern des Bauvorhabens beigetragen.