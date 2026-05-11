Die invasive Ameisenart Tapinoma magnum hat jetzt offensichtlich auch Steinborn erreicht. Darüber informierte Ortsvorsteher Alexander Haas (FWG) die RHEINPFALZ.

Laut Haas hat sich der ursprüngliche Verdacht mittlerweile bestätigt. Fachleute seien bereits damit beschäftigt, das Ausmaß des Befalls zu ermitteln und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aufgefallen sind die unerwünschten Krabbler einem Ehepaar in der Brucknerstraße. Bei Gartenarbeiten wurden zahlreiche Ameisennester gefunden, Proben an eine Schädlingsbekämpfungsfirma und an das staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe geschickt. Beide bestätigten den Verdacht, dass es sich um einen Befall mit Tapinoma magnum handelt.

Das Ehepaar habe gegen Ende April die direkten Nachbarn informiert, erklärte Haas weiter. Auch auf den Nachbargrundstücken wurden weitere große Ameisennester entdeckt. Über die Funde wurde das Ordnungsamt der VG-Verwaltung informiert. Die Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden habe sich als nicht zuständig erklärt, so der Ortsvorsteher weiter. Allerdings habe sie einen Tipp gegeben: Kieselgur und heißes Wasser sollen bei der Bekämpfung der Ameisen hilfreich sein.