Mit einem Eigentor hat es der Grünstadter Marcel Czekalla zum „Amator“ des Jahres geschafft. Eigentlich wollte er eine hohe Hereingabe des Gegners nach vorne zurückschlagen, doch der Schuss ging nach hinten los: Das Leder flog in Richtung VfR-Tor – 1:0 für die Gegner aus Schifferstadt. Gerhard Laubersheimer hat den 29-jährigen Grünstadter gefragt, wie er sich in diesem Moment gefühlt hat.

Marcel, wie waren deine Empfindungen beim Tor des Jahres?

Ich wollte einen Befreiungsschlag eines gegnerischen Akteurs etwa 25 Meter vor unserem Tor direkt zurückschlagen. Als das Leder mir über den linken Spann rutschte, wusste ich, das Ding geht in die falsche Richtung. Ich wäre danach am liebsten im Erdboden versunken.

Da hatte auch euer Keeper keine Chance.

Das stimmt. Der Ball senkte sich über den weit vor seinem Gehäuse weilenden Torwart Enez Aslan zur überglücklichen 1:0-Führung für Schifferstadt ins Netz. Ein Traumtor, unhaltbar, allerdings leider auf der verkehrten Seite. Trotzdem: Dass man mit einem Eigentor so einen tollen Preis gewinnen kann, hätte ich niemals gedacht.

Unglücklich habt ihr das Spiel gegen den späteren Verbandsliga-Aufsteiger Phönix Schifferstadt 0:2 verloren, obwohl ihr, so meine Einschätzung, das bessere Team gewesen seid. Was haben deine Kameraden zu deinem Missgeschick gemeint?

Zuerst herrschte in der Kabine totale Stille, schließlich hatten wir unglücklich mit 0:2 gegen einen Titelfavoriten verloren. Doch langsam entspannten sich die Gesichter meiner Kameraden und spätestens beim nächsten Training wurde darüber gelacht.

Wer hatte eigentlich die Idee, diesen Treffer bei sporttotal.tv einzusenden?

Das war unser Manager Michael Kußmann, der mich gefragt hat, ob ich etwas dagegen hätte. Michael hat für derartige Dinge immer ein gutes Gespür und Näschen. Ich habe ihm erklärt, dass ich einverstanden sei.

Wie haben sich deine Kameraden nach deinem Erfolg als Torschütze des Jahres 2020 am vergangenen Mittwoch verhalten?

Alle haben mir über die WhatsApp-Mannschaftsgruppe gratuliert und freuten sich vor allem über den Mannschaftsbus.

Wer wird diesen Mannschaftsbus zu den Auswärtsspielen steuern?

Das ist eine gute Frage. Klar ist, dass bei Auswärtserfolgen, die gefeiert werden, Alkohol für den Fahrer tabu ist. Ich bin mir jedoch sicher, dass sich ein Freiwilliger finden wird.

Du bist Stammakteur und stellvertretender Mannschaftskapitän, wie schätzt du dein Team stärkemäßig unter Trainer Christian Rutz für die neue Saison ein?

Wir haben einen qualifizierten, erstklassigen Coach, dessen Spielphilosophie und -auffassung klar und deutlich ist und der weiß, was er will. Zudem haben wir uns gut verstärkt, nur zwei Abgänge zu verzeichnen. Die Mannschaft ist technisch und spielerisch gut besetzt. Ich bin sicher, dass wir zu Saisonbeginn konditionell fit und gut eingespielt sind. Ganz wichtig: Auch was die Vereinsarbeit betrifft, könnte es nicht besser laufen. Ich rechne mit einem Rang unter den ersten Vier, was die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bedeuten würde.

Was ist das sportliche Ziel von Marcel Czekalla für die Saison 2020/21?

Dass wir so lange um den Aufstieg mitspielen, wie es geht. Mein persönliches Ziel heißt Verbandsliga Südwest, in der ich noch nie kickte. Das möchte ich unbedingt erreichen und mache keinen Hehl daraus, dass ich mit meinem VfR das auch schaffen kann.

Was hast du noch vor als Fußballer beim VfR Grünstadt?

Ich möchte so lange aktiv beim VfR spielen, wie es geht und denke noch lange nicht ans Aufhören. Noch bin ich fit, fühle mich für höhere Aufgaben berufen. Wenn mich mal die Zweite braucht, spiele ich aber auch im A-Klasse-Team.

Was macht Marcel Czekalla in seiner Freizeit, wenn er keinen Fußball spielt?

Ich halte mich im Sportstudio regelmäßig fit, verbringe viel Freizeit mit meiner Partnerin, Familie und meinen Freunden. Auch gehe ich gerne essen und genieße dazu ein Gläschen Pfälzer Wein, verschmähe natürlich auch nicht eine Rieslingschorle.

Zur Sache: Das siegreiche Eigentor

Überall dort, wo sich die Aktiven, Verantwortlichen und Mitglieder des VfR Grünstadt am vergangenen Mittwoch um 18 Uhr aufhielten, standen Smartphones oder Tabletts im Vordergrund. Die Spannung wuchs, als der Uhrzeiger auf 18 Uhr rückte, denn dann stand fest: Der 29-jährige Grünstadter Marcel Czekalla, der seit 1998 treu das VfR-Trikot trägt, hat den Wettbewerb des Internet-Sportsenders sporttotal.tv mit dem „Amator des Jahres 2020“ bundesweit gewonnen – mit einem Eigentor der Marke „Besonders Wertvoll“. Damit gelang „Dzeko“, wie der sympathische Logistik-Teamleiter eines Chemieunternehmens von seinen Kameraden nach einem ehemaligen Weltklassefußballer aus Bosnien-Herzegowina genannt wird und der als pfeilschneller Außenverteidiger ob seiner gefährlichen Flanken und Weitschüsse bekannt ist, ein ärgerliches Eigentor doch noch in einen beachtlichen Erfolg zu verwandeln.

Der Jubel kannte keine Grenzen, denn zumindest für die Saison 2020/21 ist das Transportproblem der Landesliga-Equipe zu den Auswärtsspielen sichergestellt. Dafür sorgt als Hauptgewinn ein nagelneuer Hyundai-Travel-H1-Teambus, der leihweise dem Rasenspielclub für ein Jahr überlassen wird. Der Preis passt genau in die Werbestrategie des 101 Jahre alten Traditionsclubs, der schon vor einiger Zeit ein Hyundai-Autohaus als Trikotsponsor auf der Seite hat.lau