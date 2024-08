Einmal im Jahr öffnet die Kerzenheimer Feuerwehr ihre Türen für Besucher : Am Sonntag, ab 10 Uhr, steigt das Feuerwehrfest am Gerätehaus in der Saarlandstraße. Unser Mitarbeiter Helmut Dell hat den neuen Wehrführer Andreas Roos gefragt, was die Gäste erwartet.

Der Tag der offenen Tür hat bei der Kerzenheimer Feuerwehr Tradition. Ist er aber auch noch zeitgemäß?

Auf jeden Fall. Wir wollen den Menschen die Gelegenheit bieten, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Im Vordergrund steht aber das Gespräch. Wir wollen zeigen, wer wir sind, was wir hinter den Kulissen machen und dass wir in Notfällen das ganze Jahr über erreichbar sind. Viele erleben die Feuerwehr nur, wenn mit Blaulicht und Martinshorn in den Einsatz gefahren wird. Aufklärung und Information sind immer wichtig.

Was kann man in diesem Jahr sehen?

Natürlich kann man unsere Räumlichkeiten und Fahrzeuge besichtigen. In diesem Jahr bekommen wir in Sachen Feuerwehrfahrzeuge auch noch Unterstützung von anderen Wehren. Die Feuerwehr Göllheim wird mit dem Waldbrand-Spezialfahrzeug, einem großen Unimog, dabei sein. Dieses Fahrzeug wurde vom Land Rheinland-Pfalz beschafft und ist speziell für Vegetationsbrände konzipiert. Die Feuerwehr der BASF wird auch wieder mit einem Speziallöschfahrzeug dabei sein und die Berufsfeuerwehr Worms stellt einen sogenannten Wechsellader bereit. Die Fahrzeuge sind gegen 10.30 Uhr vor Ort.

In Kerzenheim gibt es noch eine lebendige Jugendfeuerwehr. Ist die auch mit in den Tag eingebunden?

Ja, wir wollen den Kindern näherbringen, wie man mit einer offenen Flamme umgeht und wie gefährlich Feuer im Alltag sein kann. Bei kleinen Experimenten, an denen sich die Besucher aktiv beteiligen können, wird erkundet, unter welchen Bedingungen eine Flamme von selbst erlischt oder gefährlich werden kann. Für die Kleinen haben wir wieder ein Spiel-Feuerwehrhaus aufgebaut und sie können mit Bobbycars in ihren Einsatz fahren.

Termin

Sonntag, 11. August, ab 10 Uhr Frühschoppen mit Fahrzeugschau, danach Mittagessen und viel Kinderbelustigung.