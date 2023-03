Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Unwetterkatastrophe begeben sich immer wieder Helfer auf eigene Faust ins Ahrtal. Der 55-jährige Klaus Rörig, der am Hettenleidelheimer Friedhof das Familienunternehmen Bildhauerei Rörig betreibt, war Mitte August in Ahrweiler im Einsatz.

Was hat Sie motiviert, mit schwerem Gerät ins Katastrophengebiet zu fahren? Und welche Vorbereitungen mussten Sie treffen, um diesen Einsatz zu ermöglichen?

Ich war über mehrere Jahre aktiver Feuerwehrmann in Hettenleidelheim, Menschen in Notlagen zu helfen, ist mir daher nicht fremd. Die Idee, im Hilfe im Ahrtal zu leisten, hatte ich zusammen mit zwei Kumpels. Leider sind die beiden kurzfristig ausgefallen, ich konnte aber noch eine Bekannte aus dem SWR3-Motorradclub. Beruflich habe ich mir ein paar Tage frei geschaufelt und machte mich dann auf die Suche, wo ich mit meinem Bagger und einem Lkw Hilfe anbieten kann. Das Ziel waren vier Tage Einsatz.

Hilfe ist im Ahrtal an unzähligen Orten notwendig. Wie haben sie ihre „Zieladresse“ gefunden?

Zunächst bin ich auf die Internet-Plattform des Landes Rheinland Pfalz gegangen. Dort habe ich geschrieben, was ich anbieten kann, und bekam über Tage keine Antwort. Also suchte ich weiter und fand unter der Adresse www.ahrhelp.com die Webseite „Die Hochwasser Hilfscommunity in der Hochwasserregion Ahr“. Da habe ich wieder eingetragen, was ich anbiete und innerhalb von 24 Stunden kam eine Rückmeldung: In Ahrweiler musste ein etwa 2000 Quadratmeter großes Hausgrundstück von Unrat und Schlamm befreit werden. An einem Mittwochnachmittag ging es los. Meine Motorradfreundschaft Kathrin Schneidmüller stand rechtzeitig mit ihrem Pick Up vor der Tür und der Einsatz begann.

Wie waren die ersten Eindrücke, als sie im Ahrtal ankamen?

Viele der Bilder, die ich dort sah, hatte ich schon vorher in den Medien gesehen. Als wir durch Ahrweiler zu unserer Zieladresse fuhren – es war am frühen Abend – war wenig Betrieb. Vereinzelt standen Stromaggregate und mobile Strommasten am Straßenrand. Es gab in großen Teilen keine öffentliche Stromversorgung. Unser Zielort war eine Nebenstraße, die parallel zur Ahr verläuft. Dort stand vereinzelt noch Unrat und überall war Staub, den der Schlamm hinterlassen hatte. Nach der ersten Lageerkundung an dem Grundstück, unternahmen wir einen Fußmarsch zur Ahr und die Altstadt. Dort herrschte unglaubliche Ruhe, ein sonderbarer Geruch lag in der Luft und die Atmosphäre war total gedrückt.

Wie lief der Arbeitseinsatz?