Nach einer Internet-Störung am Montag hat die Firma Mawacon inzwischen mitgeteilt, wie viele ihrer Kunden betroffen waren und in welchen Orten sie leben. Die Verbindung ins weltweite Netz war für diese Menschen gegen Abend für mehrere Stunden gekappt. Nach Angaben der beteiligten Firmen ging das Problem von einer Leitung der Pfalzwerke-Tochter Pfalzkom aus. Deren Sprecherin sagt, dort sei ein „Faserproblem“ aufgetreten. Dessen Ursache: eine defekte Muffe – also ein „Verbindungsstück für die abgeschlossene und unterbrechungsfreie Kabelverbindung“ – an einem Hochspannungsmast, über den der betroffene Strang laufe. Offline waren nach Mawacon-Angaben daraufhin Kunden in Altleiningen, Höningen, Wattenheim, Hettenleidelheim, Tiefenthal, Eisenberg, Kerzenheim und Ebertsheim. Insgesamt seien damit 2070 Anschlüsse ohne Verbindung gewesen.