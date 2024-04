Kunden des Internet-Anbieters Mawacon im Leiningerland waren am Montagabend mehrere Stunden lang ohne Verbindung ins weltweite Datennetz. Die Firma teilte daraufhin mit: Die Störung sei im Bereich der Pfalzkom aufgetreten. Was genau schiefgegangen sei, wisse nur die Pfalzwerke-Tochter. Deren Sprecherin hat der RHEINPFALZ am Dienstag dann erklärt: Mawacon habe bei ihrem Unternehmen eine einzige Leitung ohne Ersatzverbindung gebucht. Und dort sei ein „Faserproblem“ aufgetreten. Dessen Ursache: eine defekte Muffe – also ein „Verbindungsstück für die abgeschlossene und unterbrechungsfreie Kabelverbindung“ – an einem Hochspannungsmast, über den der betroffene Strang laufe. Techniker hätten noch am Montagabend eine Ersatzverbindung hergestellt. Wie viele Kunden von der Störung betroffen waren, könne nur Mawacon sagen. Eine Anfrage dort blieb am Dienstag unbeantwortet.