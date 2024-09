Mit einem Kunst-, Handarbeits- und Handwerkermarkt geht an diesem Samstag Grünstadts erste Interkulturelle Woche zu Ende. Von 10 bis 16 Uhr werden im Innenhof des Leininger Oberhofs handgefertigte Produkte und internationales Essen verkauft. Dahinter stehen nach Veranstalter-Angaben Menschen aus zehn verschiedenen Ländern. Es gibt zum Beispiel einen Aquarell-Stand aus Venezuela, Eintöpfe aus Ägypten und selbstgenähte Taschen aus Kambodscha. Die Spenden und Einnahmen gehen an die Stiftung Willkommen in Deutschland (WID), sagt die Mitorganisatorin Bettina Ulrich. Die erste Interkulturelle Woche in Grünstadt steht unter dem Motto „Neue Räume“. Zum Programm gehörten eine Podiumsdiskussion, Sport, Tage der offenen Tür in verschiedenen Einrichtungen sowie ein Kunstprojekt.