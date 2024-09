Am Dienstagabend haben Fachleute in der Grünstadter Bücherei über Migration diskutiert, am Mittwoch ging es im Pfarrheim Hl. Elisabeth um Integrationsbeiträge der Kirche, an diesem Donnerstag folgt bei der Interkulturellen Woche ein Tag der Offenen Tür im Vis-a-Vis. Die Begegnungsstätte in der Jakobstraße 50 kann von 16 bis 18.30 Uhr erkundet werden. Sie beherbergt ein Lerncafé, eine Beratungsstelle der Leininger Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit (Liga) sowie deren Hausaufgabenhilfe und einen Literaturkreis. Bei der Diskussion am Dienstagabend in der Bücherei mit rund 20 Gästen gaben der Soziologe Luis Caballero und der Mannheimer Integrationsbeauftragte Claus Preißler Einblicke in Herausforderungen und Chancen der Integration. Caballero präsentierte eine Problemanalyse, Preißler führte Beispiele für gelingende Integration aus Mannheim an. Die Moderation übernahm der RHEINPFALZ-Journalist Mohammad Alhusain. rhp