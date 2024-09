Unter dem Motto „Neue Räume“ startet an diesem Samstag eine interkulturelle Woche in Grünstadt. Dabei stellen sich an einem ersten Schnuppertag des Stadtsportverbunds die Grünstadter Sportvereine vor. Bei Mitmachaktionen können Interessierte verschiedene Sportarten ausprobieren. Unter anderem können sie sich im Tanzen, Tischtennis, Gewichtheben, Judo, Hockey und Fußball versuchen. Los geht es um 10 Uhr in der Manfred-Kippler-Sporthalle der TSG. Die interkulturelle Woche bietet die Möglichkeit, Räume vorzustellen, in denen verschiedene Kulturen zusammentreffen können und das Miteinander gefördert wird. Alle teilnehmenden Sportvereine haben Platz für Neuzugänge. Vertreten sind der Tanzsportclub „Rheingold-Casino“, der Kraftsportverein, die Turn- und Sportgemeinde, der 1. Judoclub, der VfR Grünstadt und der Turnverein 1894 Asselheim.