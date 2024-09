An diesem Mittwoch geht es bei der Interkulturellen Woche in Grünstadt um kirchliche Angebote für Menschen, die eine erste Orientierung und Anschluss suchen. Von 15 bis 17 Uhr präsentieren sich im Pfarrheim Hl. Elisabeth der Spiel-Sprach-Treff der Kolpingfamilie, die Migrationsberatung des Caritas-Zentrums Neustadt, der Begegnungsnachmittag für ausländische Haushaltshilfen, die Kooperation mit der Grünstadter Tafel von Vesper und Vespern und das Willkommensangebot der Kirchenkids. Die Interkulturelle Woche findet erstmals in Grünstadt statt und steht unter dem Motto „Neue Räume“. Ins Pfarrheim geht es an der Pfarrkirche St. Peter vorbei über den Innenhof des Areals.