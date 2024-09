Dass das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Prägung schwierig sein kann, ist auch den Organisatoren der Interkulturellen Woche in Grünstadt bewusst. Sie sagen: „Ein gutes Gelingen von Miteinander, von gleichberechtigter Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen Leben ergibt sich nicht von selbst. Oft ist aktives Bemühen von allen Seiten gefordert, mitunter wird das Ziel auf holprigen und kurvigen Wegen erreicht.“ Wie das funktionieren kann, darum geht es an diesem Dienstag ab 19 Uhr in der Grünstadter Stadtbücherei. Die Veranstaltung der Stiftung Willkommen in Deutschland (WID) und des Bad Dürkheimer Kreis-Migrationsbeirats beginnt mit Impulsreferaten zweier Fachleute: des Soziologen Luis Caballero des Mannheimer Integrationsbeauftragten Claus Preißler. Moderieren wird den Abend der RHEINPFALZ-Journalist Mohammad Alhusain.