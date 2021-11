Die Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Eisenberg und Grünstadt laden am kommenden Samstag, 20. November, zu Tagen der offenen Tür ein.

Jörg-Stefan Petschat, der Stufenleiter für die Klassen neun und zehn an der IGS Grünstadt, sagt: „Nachdem uns eine derartige Veranstaltung im vergangenen Jahr untersagt worden ist und wir uns nur virtuell vorstellen konnten, möchten wir diesmal die Viertklässler und ihre Eltern über unsere Schule informieren – in einem lebendigen Rahmen, soweit es die Corona-Lage zulässt.“ Man habe sich größte Mühe gegeben, um die rechtlichen Auflagen zu erfüllen und insgesamt der Verantwortung gerecht zu werden. Entsprechende Briefe seien an die Grundschulen geschickt worden.

Maskenpflicht beim Rundgang

Anmelden müssten sich die Besucher nicht, die zwischen 9 und 12 Uhr willkommen seien. Allerdings gelte die 2G-Regel und jeder müsse sich mit der Luca-App einloggen. „Darin eingeschlossen sind auch Kinder bis elf Jahre“, erläutert Petschat. Die Erwachsenen müssten beim Rundgang Maske tragen. Auf einem Sitzplatz dürfe der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden. Im Hauptgebäude seien alle Räume offen, man könne sich beispielsweise die Bibliothek anschauen, die Küche und verschiedene Fachräume. Selbstverständlich könne man sich zudem das gesamte Schulgelände angucken. Im 30-Minuten-Abstand seien Führungen für kleinere Gruppen geplant.

Eine Auswahl an Jugendlichen ab der Klassenstufe sieben bis zur Oberstufe hätten mit einigen Lehrern etwa ein Dutzend Präsentationen vorbereitet. „So laufen etwa im Chemie- und im Physiksaal Experimente“, kündigt Petschat an. In der Aula seien Vorträge vorgesehen, unter anderem zum besonderen Konzept der Schule. „Diese werden wir über unsere Internetplattform IServ live streamen. Die Zugangsdaten werden auf unserer Homepage veröffentlicht“, sagt der Lehrer. Auch seien ein Beratungsstand sowie ein Kaffee- und Kuchenangebot vorgesehen. Alle aktiv Beteiligten seien geimpft und würden am Morgen aktuell getestet.

Vier Stunden Zeit in Eisenberg

Über die IGS Eisenberg mit Ganztagsangebot, gymnasialer Oberstufe, Arbeitsgemeinschaften und weiteren Bereichen umfassend informieren kann man sich zwischen 9 und 13 Uhr. Eltern mit ihren Kindern können dazu ins Gebäude I der Schule, Martin-Luther-Straße, kommen. Die Besucher werden in kleinen Gruppen durch das Gebäude geführt. Schüler der Oberstufe zeigen den künftigen Fünftklässlern die Fachräume, in denen sie irgendwann selbst verschiedene Experimente durchführen können. Schulleitung, Lehrer und Mitglieder des Schulelternbeirats stehen darüber hinaus für Gespräche und weitere Informationen bereit.

Für Erwachsene gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Zur eventuellen Kontaktnachverfolgung gibt es einen QR-Code zum Einloggen per Luca-App. Wegen der begrenzten Gruppengröße bittet die Schulleitung um Anmeldung unter info@igs-eisenberg.de. Am Dienstag, 23. November, 19 Uhr, findet ein Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe (MSS) oder alternativ ein digitaler Infoabend am 11. Januar 2022, 19 Uhr, statt. Informationen über die die fünfte Klasse im kommenden Schuljahr gibt es am Mittwoch, 24. November, 19 Uhr. Digitaler Infoabend am 17. Januar 2022, 19 Uhr.