Spielgeräte in der Innenstadt sind nett. Aber es darf die Frage nach der Sinnhaftigkeit erlaubt sein. Und ob es nicht bessere Impulse zur Belebung des Zentrums gibt.

Landauf, landab stöhnen die Kommunen unter den hohen Ausgabenbelastungen. Da reibt man sich schon verwundert die Augen, wenn plötzlich Geld da ist, um neben Sitzgelegenheiten auch Spielgeräte im Stadtzentrum aufzubauen. Die Grünstadter können sich das erlauben, weil sie knapp 129.000 Euro an Zuschüssen aus dem Förderprogramm Innenstadt-Impulse erhalten haben. So weit, so gut. Doch es darf die Frage nach der Sinnhaftigkeit erlaubt sein.

Die simple Idee ist, Ortszentren zu beleben. Und ja, natürlich mag es die Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt erhöhen, wenn man sich mal in die Sonne setzen oder bei einem kleinen Spiel die Zeit vertreiben kann. Noch sieht das neue Mobiliar ja auch gut aus und ist funktionstüchtig. Doch wie lange? Es steht zu befürchten, dass das eine oder andere Gerät mit Graffiti beschmiert wird oder Vandalismus zum Opfer fällt. Dann wäre das Stadtbild eher negativ verändert. Und zu den Kosten der regelmäßigen Pflege addierten sich weitere Aufwendungen für die Instandsetzung. Man schaue nur auf die Alla-Hopp-Anlage.

Und selbst wenn das nicht passiert, sollte klar sein: Über zunehmende Leerstände in einer immer stiller werdenden Fußgängerzone täuschen solche Nice-to-have-Geräte nicht hinweg. Gäbe es nicht – über die bereits bestehenden Bemühungen der Stadtverwaltung hinaus – andere Impulse, die gesetzt werden könnten? Beispielsweise um Neuansiedlungen zu fördern oder um Immobilieneigentümer dazu zu bewegen, in ihre Geschäftshäuser zu investieren und sie damit attraktiver zu machen?