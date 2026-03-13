Die Bauarbeiten in der Grünstadter Obergasse verlagern sich. Dadurch kommt es zu einer neuen Vollsperrung. Doch ein Ende der Arbeiten ist in Sicht.

Die Bauarbeiten entlang der Grünstadter Obergasse, zwischen der Kirchheimer Straße und der Abfahrt in Richtung Neugasse, neigen sich ihrem Ende entgegen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Bis zum endgültigen Abschluss müssen im Baustellenbereich allerdings noch Wasser- und Gashauseinanschlüsse verbaut werden. Dafür wird am Montag, 16. März, die Baustelle bis über die Einfahrt in die Neugasse hinaus vergrößert. Heißt: Fahrer, die vom Westring in die Obergasse fahren, können nicht mehr in die Neugasse gelangen, da dieser Bereich voll gesperrt sein wird. Das ist laut Stadtverwaltung unumgänglich. Im Verlauf der Obergasse zwischen Neugasse und Bleichgraben wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Anwohner in diesem Bereich können die Straße dann von der Baustelle weg in Richtung Bleichgraben befahren. Das Parken in diesem Teil der Obergasse wird dann vorerst verboten sein.

Mehrere Verzögerungen

Die Stadt teilt mit, dass ab Montag die Sperrung in Höhe der Hauptstraße aufgehoben wird. Die Bauarbeiten werden in diesem Streckenabschnitt abgeschlossen sein. Lieferfahrzeuge können dann wieder von der Kirchheimer Straße kommend in die Hauptstraße fahren. Laut Pressemeldung sollen alle Bauarbeiten entlang der Obergasse bis Sonntag, 5. April, enden.

Als eigentliches Ende war ursprünglich der Oktober 2025 vorgesehen. Angefangen hatten die Bauarbeiten im Juni, damals noch entlang der Obersülzer Straße. Hintergrund war, dass die Grünstadter Stadtwerke die Gas- und Wasserversorgungsleitungen in diesem Bereich erneuern mussten. Zwei Bauabschnitte waren geplant. Immer wieder kam es zu Verzögerungen. Diese führte Steffen Albert, Zweiter Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Grünstadt, auf verschiedene Ursachen zurück. Darunter Krankheitsfälle von Arbeitern, schlechtes Wetter und sehr alte Leitungen, die nirgendwo eingezeichnet sind.