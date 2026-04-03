Zu den Bauarbeiten in der Grünstadter Innenstadt entlang der Obergasse auf Höhe der Einfahrt in die Neugasse gibt es gute Nachrichten: Die Vollsperrung der Obergasse soll am Freitag, 3. April, gegen Abend beendet sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Neue Bauarbeiten stehen stattdessen in der Kirchheimer Straße an. Von Dienstag, 7. April, bis Freitag, 24. April, ist die Straße in Höhe der Hausnummer zwölf gesperrt. Fahrer, die von der Vorstadt in Richtung Zentrum fahren, werden dann nicht mehr in die Kirchheimer Straße abbiegen können. Stattdessen wird es eine Umleitung geben. Sie verläuft von der Vorstadt aus kommend über den Östlichen Graben, die Turnstraße, die Bitzenstraße und die Obersülzer Straße. Wer von der Obersülzer Straße kommt, kann noch in die Kirchheimer Straße einfahren. Grund für das Bauvorhaben sind laut Stadtverwaltung „Verbindungsarbeiten“ an den Gas- und Wasserleitungen.